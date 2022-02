Mutter lässt Dreijährige in Bärengehege fallen

Schreckliche Szenen haben sich vergangenen Freitag in einem Zoo in Usbekistan abgespielt, wie ein nun veröffentlichtes Video zeigt. Darauf ist zu sehen, wie eine Mutter ihre dreijährige Tochter anscheinend absichtlich in ein Bärengehege fallen lässt. Die Frau sieht sich mit einer Anklage wegen versuchten Mordes konfrontiert.