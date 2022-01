Wieder nix! Dominic Thiem muss für Cordoba absagen

Verflixt und zugenäht: Dominic Thiem muss sein Comeback auf der ATP-Tour erneut verschieben! Wie Österreichs Tennis-Star am Montag bekannt gab, wird er beim Turnier in Cordoba nicht antreten können. Thiem leidet an der verletzt gewesenen rechten Hand an einer Bänderzerrung zwischen den Fingern. „Das ist ziemlich schmerzhaft. Man weiß nicht, wie lange das dauert, entweder nur ein paar Tage oder zwei Wochen, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, sagte Thiem ...