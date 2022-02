Putin hat NATO wachgeküsst

Die Ukraine ist für den Kreml erst in zweiter Linie eine Sicherheitsfrage, denn die drei (nicht-slawischen) baltischen NATO-Republiken sind für Russland offensichtlich kein Sicherheitsproblem. Die Ukraine aber ist für Putin in erster Linie eine Volkstumsfrage. Der russische Nationalismus kennt nur die gemeinsame slawisch-orthodoxe Nation und beschuldigt die Regierung in Kiew, einen Nationalismus gegen alles Russische aufzubauen - mit der NATO im Hintergrund.