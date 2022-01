Der Luchs ist in Österreich akut gefährdet

Alpine Luchspopulation ist besonders gefährdet

Am größten ist der Handlungsbedarf bei der alpinen Luchspopulation, die sich aus vier getrennten Subpopulationen zusammensetzt. Genau hier liegt das Problem: Die Vorkommen sind klein und leiden teilweise an Inzucht. So sind auch 50 Jahre nach der ersten Wiederansiedlung (in der Schweiz) noch nicht mal 20 Prozent des geeigneten Lebensraums in den Alpen besiedelt. Die sechs Luchse in der Region Nationalpark Kalkalpen bilden einen Teil der alpinen Population, haben aber seit Jahren keinen Nachwuchs hervorgebracht.