Milizstreife entdeckt in Tirol überfahrenen Luchs

Luchse tappten in „Fotofalle“

Auch im Vorjahr sei in Kappl zweimal ein Luchs fotografiert worden. Erstmals anhand eines Rehrisses genetisch nachgewiesen wurde dann ein Luchs heuer im Jänner in Weißenbach im Außerfern. Dabei dürfte es sich laut Land um jenes Tier handeln, das sowohl vor als auch nach dem genetischen Nachweis von einer Wildkamera in Vorderhornbach fotografiert wurde. Im Juni dieses Jahres wurde ein Luchs in Trins, ein weiterer im September in Nauders fotografiert. Nutztierrisse von Luchsen seien in Tirol keine bekannt.