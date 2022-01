Antisemitismus: Bericht sieht Verschlechterung

Internationale Vernetzung geplant

„Kein Sprint, sondern ein Marathon“ ist für Edtstadler auch die Fortsetzung der Strategie, zu der der Bericht auch ansporne. So wolle man in diesem Jahr verstärkt mit den Kommunen zusammenarbeiten, aber auch international soll vernetzt werden. Zu diesem Zweck will die Regierung Vertreter der EU-Staaten nach Wien einladen, um den Diskurs auf internationale Ebene zu verstärken und Lösungsansätze zu diskutieren.