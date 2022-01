Antisemitismus noch immer weit verbreitet!

Am kommenden Donnerstag begeht Österreich wieder den internationalen Holocaust-Gedenktag: Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslager Ausschwitz durch die Rote Armee am 27. Jänner 1945, also vor genau 77 Jahren. Seither ist Antisemitismus in Österreich zwar zurückgegangen - aber nach wie vor in etlichen Bevölkerungskreisen breit vorhanden. So ist es erst vor wenigen Tagen im Zuge einer Corona-Demo zu einer Verhaftung nach dem Verbotsgesetz gekommen. „Antisemitismus findet in Österreich nach wie vor statt und ist an den politischen Rändern - rechts wie links - teils auch stark sichtbar“ sagt dazu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im „Nachgefragt“-Interview mit Gerhard Koller. Der Kampf gegen Antisemitismus steht auch auf der zentralen Prioritätenliste von Innenminister Gerhard Karner, das hat er bei der Übernahme der Amtsgeschäfte von Karl Nehammer bekräftigt.