27.411 Neuinfektionen und 12 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 27.411 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 25.610 Fälle. Zwölf weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben in den vergangenen 24 Stunden. Aktuell befinden sich 178 Schwerkranke in intensivmedizinischer Behandlung (plus 1). Auf den Normalstationen gab es ein Plus von 57 Patienten.