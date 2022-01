Mit dem O-Bus bald rund um St. Pölten fahren

Wann rückt der Zentralraum um St. Pölten endlich wirklich näher zusammen? Bessere Öffi-Verbindungen zwischen den Städten und Regionen werden seit Jahrzehnten diskutiert. Nun soll es wieder „zurück an den Start“ heißen. Das will Bürgermeister Matthias Stadler so aber nicht hinnehmen - und zeigt Alternativen auf.