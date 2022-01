Alle fünf Spitals-Standorte bleiben erhalten

Land, Bund und Sozialversicherung haben sich unter der Ägide des Burgenländischen Gesundheitsfonds auf das Konzept geeinigt. In den kleineren Häusern werden neben einer Basisversorgung auch Schwerpunkte angeboten, um die großen Krankenhäuser zu entlasten. Dadurch entsteht mehr Platz für die Akutversorgung. „Das bedeutet, die Rettung wird künftig öfter die Schwerpunkt-Krankenhäuser anfahren“, so KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl. Das Land investiert heuer knapp 180 Millionen Euro in die Gesundheitsversorgung. Hinzu kommen 50 Millionen Euro für den Neubau in Oberwart.