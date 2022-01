Mädchen sexuell belästigt: Täter ausgeforscht

Mit einer Freundin war die Einheimische in der Innsbrucker Altstadt unterwegs, als die beiden an einer vierköpfigen Männer-Gruppe vorbeimarschierten. Plötzlich wurde die 16-Jährige von einem von ihnen sexuell belästigt. Die Jugendliche stellte ihn zur Rede, doch daraufhin schlug der etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Mann ihr mit der Faust auf den Hinterkopf, schubste sie und spuckte sie an. Im Anschluss habe der Täter mit seinen drei Begleitern die Flucht ergriffen.