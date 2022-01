Harry Winkler: Der einzige Olympia-Sieger aus Graz

1986 erfolgte dann der Karrierebeginn des 1,95-Meter-Hünen, er wurde von Fahrer Ingo Appelt zu Schubtests nach Innsbruck eingeladen. Wenige Wochen später ging’s für den Flachländler bereits in den Eiskanal. „Ich habe die Technik schnell umsetzen können“, erinnert sich der Polizist (Mordkommission), der sich einen Rollenbob bauen ließ, mit dem er im Liebenauer Stadion trainierte. „Ich war auch einer der wenigen, die sowohl seitlich als auch von hinten in den Bob einsteigen konnten.“ Wobei „einsteigen“ leicht untertrieben ist – immerhin hat in diesem Moment der Schlitten bereits an die 50 km/h erreicht.