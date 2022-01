Maskierter Djokovic von unmaskierten Fans umringt

Novak Djokovic steht wieder im Rampenlicht - weniger wegen etwaiger Tennis-spezifischer Leistungen als viel mehr, weil er sich am Balkan weiter in aller Öffentlichkeit feiern lässt. Am Freitag wurde er in einer offiziellen Zeremonie zum Ehrenbürger der motenegrinischen Kleinstadt Budva ernannt. Dabei wurde er - maskiert - von unzähligen - unmaskierten - Fans umringt und regelrecht belagert.