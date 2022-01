Ex-Tour-Sieger Bernal soll erneut operiert werden

Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal soll nach seinem schweren Trainingsunfall in seiner Heimat Kolumbien erneut operiert werden. Dies ging aus der mittlerweile siebenten Mitteilung des Universitätsklinikums La Sabana in der Nähe von Bogotá vom Donnerstagabend (Ortszeit) hervor. Bernal selbst setzte am Freitag einen dramatischen Tweet ab.