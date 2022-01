Gruslig! Nach Bernal weiteres Ineos-Ass verunfallt

Drei Tage nach Giro-Sieger Egan Bernal ist mit Brandon Rivera ein weiterer kolumbianischer Radprofi des Ineos-Rennstalls in seiner Heimat bei einem Trainingsunfall verletzt worden! Wie das britische Team dem Portal Cyclingnews bestätigte, musste Brandon Rivera am Donnerstag infolge eines Trainingssturzes in das gleiche Krankenhaus wie Bernal in der Nähe von Bogota eingeliefert werden. Der 25-Jährige erlitt einen Ellbogenbruch und Schulterblessuren.