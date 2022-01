Der andere U-Ausschuss

Dass ein solcher 2022 nun kaum wahrscheinlicher als ein WM-Sieg Österreichs in Katar scheint, ist jedoch einigermaßen erstaunlich. Denn die Liste des Aufzuarbeitenden wurde in den letzten zwei Jahren länger statt kürzer: Sie reicht von fast schon alten Hüten wie der bestenfalls holprigen Impfstoffbeschaffung und teils undurchsichtigen Milliardenhilfen über erst kürzlich aufgetauchte Maskenkäufe von zweifelhafter Korrektheit bis hin zur Massenbestellung von Medikamenten, deren Einsatz im föderalistischen Dickicht noch unklar ist. Ganz zu schweigen von Entscheidungsprozessen hinter Manövern wie der kosmetischen Aufhebung - 2G bleibt nämlich - eines Ungeimpften-Lockdowns, den es so ohnehin nie gab.