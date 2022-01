Schlösser in NÖ warten auf neue Burgherren

Sie dienten einst der Landlust, trotzten Feinden und waren Sitz bedeutender Adelsgeschlechter! Jetzt aber werden gleich mehrere dieser Baujuwele in NÖ – etwa in Albrechtsberg oder in Droß – auf dem Immobilenmarkt angeboten. Wer allerdings andenkt, Schlossherr zu werden, muss dafür etliche Millionen Euro hinblättern.