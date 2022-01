Diese Tropfen stoppen den Heißhunger auf Zucker

Heißhunger entsteht nur dann, wenn Sie dem Körper weniger geben, als er braucht. Wenn Sie Ihren Körper tagsüber mit genügend Nährstoffen versorgen, wird Heißhunger gar nicht erst aufkommen. Manchmal überkommt einen die Lust auf Süßes aber auch einfach so und es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Wenn Sie dann widerstehen wollen, sollten Sie auf Bitterstoffe setzen. Diese finden Sie entweder in bitteren Lebensmitteln, wie z.B. Brokkoli, Kaffee oder Grapefruit oder in Form von fertigen Bittertropfen.