Madrugada: „Wir gingen durch dunkle Zeiten“

Jacobsen: Die Freundschaft unter uns hat sich schon verändert. Das erste Album haben wir in einer Art Blase, einer selbstgewählten Isolation erschaffen. Als wir es veröffentlichten, hat sich alles verändert, weil plötzlich die Presse kam, die Fans kamen und die Maschinerie sich ausdehnte. Das war eine schwierige Phase, weil wir nicht auf diesen Erfolg vorbereitet waren. Wir hatten auch kein Management, dass uns den Rücken freiräumte, sondern waren auf uns gestellt. Viele Sachen waren schwierig, weil wir als Team und auch als Einzelpersonen alles selbst benandelten. Wir kamen auf Nummer eins in Norwegen und plötzlich erkannten uns Menschen auf der Straße und die Medien rannen uns die Türen ein. Das war wirklich schwierig. Unseren Gitarristen Robert Burås stilisierten die Medien zu einer Art Keith Richards hoch. Er wurde über Nacht zu einem Rockstar geformt. All das hat die Dynamiken in der Band verändert. Als wir in den letzten Jahren weit voneinander entfernt waren, haben wir auch mehr über uns gelernt. Wir konnten in Ruhe darüber nachdenken, was in den zehn Jahren Pause alles passiert ist.