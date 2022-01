Erneute Proteste gegen mündliche Matura

Für die Freiwilligkeit der mündlichen Matura auch im heurigen Schuljahr gingen am Mittwoch wieder Dutzende Jugendliche auf die Straße. Naturgemäß ein schlechtes Zeugnis stellten die Schüler dabei Bildungsminister Polaschek aus. Dieser will trotz Protesten an der verpflichtenden mündlichen Prüfung festhalten.