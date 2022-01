Knochenödeme! Iraschko-Stolz droht Olympia-Aus

Routinier Daniela Iraschko-Stolz droht ihre dritten Olympischen Winterspiele zu verpassen. Die Skispringerin leidet seit Saisonbeginn an Knieproblemen, nach dem jüngsten Weltcup-Doppel um den Jahreswechsel in Ljubno in Slowenien wurden Knochenödeme im Oberschenkel und in beiden Unterschenkeln festgestellt. In den vergangenen Wochen konnte Iraschko-Stolz daher nicht spezifisch trainieren. Am Wochenende wird sie entscheiden, ob es für sie überhaupt nach China gehen kann.