Rekord bei neuen Coronafällen in NÖ erreicht

Pensionierte Pfleger stehen bereit

Damit die Systeme im Land trotzdem weiter am Laufen gehalten werden, wird bei den Testkapazitäten nachjustiert. Wie das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ankündigte, werden am Mittwoch in Mistelbach und Purkersdorf neue Walk-In-Stationen für behördliche PCR-Testungen errichtet. Weitere sollen folgen. Auch in den Spitälern spitzt sich die Lage zu. Insgesamt müssen 151 Patienten auf Normal, 28 weitere auf Intensivbetten behandelt werden. Bis zum prognostizierten Peak in eineinhalb bis zwei Wochen könnte sich die Zahl der Patienten auf Normalstationen noch auf 700 Personen erhöhen. Weil - wie auch während vorheriger Wellen - mit Infektionen und Ausfällen beim Personal zu rechnen ist, stehen 250 pensionierte Mitarbeiter für eine Rückkehr in die Spitäler bereit.