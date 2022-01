Saudi-Staatsfonds expandiert ins eSports-Business

Staatsfonds gebietet über 300 Milliarden Dollar

Die Savvy Gaming Group steht im Eigentum des saudi-arabischen Staatsfonds PIF (Public Investment Fund), einem der größten Staatsfonds der Welt mit einem Vermögen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Der Fonds investierte in der Vergangenheit in Unternehmen aus verschiedensten Branchen, aber etwa auch in den Sportbereich, wo er den englischen Fußballklub Newcastle United übernahm.