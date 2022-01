Hoffnung für Kapelle schwindet zunehmend

Die Wienerwaldgemeinde erfindet sich quasi neu und errichtet in den kommenden Jahren ein komplett neues Ortszentrum. Neben dem ehrwürdigen Kloster wird zudem ein neues Pflegeheim mit 120 Zimmern errichtet. „Das alte war mit 70 Wohneinheiten leider nicht mehr wirtschaftlich zu führen“, so ÖVP-Bürgermeister Michael Cech. Weil man das Heim wegen der Bewohner aber schlecht an derselben Stelle errichten kann, wird das neue Heim näher an den Ortskern gerückt. Gablitz liegt allerdings im „Grünen Ring“ um Wien, daher wird der derzeitige Baugrund nach Abriss des – stark baufälligen – Heimes wieder in Grünland zurückgewidmet.