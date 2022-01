Bürger wollen Kapelle vor dem Abriss retten

Einerseits macht der Neubau im Ort das abgelegenere Heim überflüssig, andererseits herrscht in Gablitz seit Jahren eine Bausperre. Das heißt, es dürfen zwar neue Projekte errichtet werden, aber nur auf Bauland, das bereits als solches gewidmet ist. Für die drei Neubauten im Ortszentrum muss aber Grünland herhalten – im Gegenzug also bestehendes Bauland rückgewidmet werden. Und das trifft eben das Areal des Marienheims am Hauersteig, das – wie auch das nahe Kloster St. Barbara – von der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser betrieben wird.