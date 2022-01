Auch Real Madrids Benzema Opfer von Einbrechern

Real Madrids Karim Benzema ist ein Opfer von Einbrechern geworden. Während der Franzose mit dem spanischen Fußball-Tabellenführer am Sonntag im Heimspiel gegen Elche (2:2) im Einsatz war, wurde in seinem Haus in einem Vorort von Madrid eingebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.