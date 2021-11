Dank Benzema: Real knackt magische Tor-Marke

Torschütze beider Treffer des Champions-League-Rekordsiegers war Karim Benzema, der mit 33 Jahren gerade seinen zweiten Frühling erlebt. In der spanischen Liga führt der französische Nationalspieler die Torjägerliste mit neun Treffern an, in der Champions League verhalf er Real Madrid zu einer neuen Bestmarke: das 1:0 war das 1000. Tor von Real im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. Kein Klub hat bisher in der Champions League beziehungsweise dem Europacup der Landesmeister mehr geschafft. „Jedes Spiel macht mir wirklich Spaß, und ich versuche, meiner Mannschaft zu helfen. Diesmal haben wir gelitten und waren nicht so gut wie im Hinspiel, aber wir haben gewonnen“, sagte Benzema.