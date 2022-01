Nacktszene mit 62 war eine große Herausforderung

Die britische Schauspielerin Emma Thompson hat den Dreh einer Nacktszene für ihren neuen Film „Good Luck To You, Leo Grande“ als eine der größten Herausforderungen in ihrer Schauspielkarriere bezeichnet. Die Szene, in der sich die von Thompson verkörperte Protagonistin vor einem Spiegel auszieht, sei „wahrscheinlich das Schwierigste gewesen, was ich je tun musste“, sagte die 62-Jährige bei einer Online-Veranstaltung im Rahmen des Sundance-Filmfestivals.