Liebes-Aus führte zu illegalem Waffenarsenal

„Ich habe Angst, dass er seine Waffen auch gebraucht und mir etwas antut.“ - Das Ende einer Liebesbeziehung brachte in Linz mitten in der Nacht ein Waffenarsenal ans Tageslicht. Denn nachdem die „Ex“ bei der Polizei angerufen hatte, schauten um Mitternacht Polizisten beim 58-Jährigen vorbei, und er ließ sie auch freiwillig in die Wohnung. Im Schlafzimmer standen die Ermittler dann plötzlich in einem Waffenarsenal.