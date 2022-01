Swimsuit-Model wurde mittels Apple AirTag gestalkt

Die 26-Jährige war Mittwochnacht in Manhattan in einem Restaurant essen. Ihr Mantel hatte an der Garderobe gehangen. Danach traf sie sich noch mit Freundinnen in einer Bar. Auf dem Nachhauseweg wurde die Schönheit plötzlich von ihrer „Finde mein iPhone“-App gewarnt, dass ein „unbekanntes Zubehör“ ihr seit fünf Stunden folgt. In ihrem Storybereich auf Instagram schrieb Nader: „Ich wurde informiert, dass dieses Zubehör bereits seit dem Zeitpunkt, an dem ich das Restaurant verlassen hatte, immer dicht an mir dran war. Und dass es kein Gerät war, was zu meinem Netzwerk gehörte.“