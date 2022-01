„Krone“-Analyse: Auf der Welle zur Impfpflicht

Thalhammer: Wo ist also der Haken?

Filzmaier: Zum Beispiel war die Regierungskommunikation lange mangelhaft. Im letzten Sommer wurde die Impfkampagne gestoppt und die Pandemie nahezu für beendet erklärt. Als im November ein Lockdown verhängt wurde, hat man quasi in einem Aufwaschen eine Impfpflicht angekündigt. Das wirkte so, als würde es in einer Nacht-und-Nebel-Diskussion bei einem Treffen der Regierung mit den Landeshauptleuten am Tiroler Achensee ziemlich spontan beschlossen worden sein, um von eigenen Fehlern und Versäumnissen abzulenken.