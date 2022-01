Die „leidenden“ Fasnachtler müssen sich gedulden

Bereits zwei Kollisionen 2023

Eine weise Entscheidung, denn das hätte der nächstjährige Terminkalender ohnehin nicht hergegeben. Imst, Nassereith und Fiss beschlossen die Verschiebung auf 2023 bereits im September. „Ich bin stolz auf den Zusammenhalt, den wir an diesem Treffen demonstrierten“, sagt der Fisser Fasnachtsobmann Christian Kofler. Alle hoffen nun, dass bis dahin der Fasnachtsvirus den aktuellen Virus besiegt hat. Die Blochzieher werden am 29. Jänner 2023 den Fasnachtsreigen eröffnen. Die Imster „Buabe“ gehen am 5. Feber in d’ Fasnacht – gemeinsam mit den Arzlern – und am 12. Feber eröffnet der „earschte Schaller“ das Schellerlaufen in Nassereith. Hier gibt’s schon die zweite Kollision: Am selben Tag findet auch die Walder Fasnacht statt.