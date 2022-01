Linzer JKU schafft schon Platz für die Digital-Uni

LH Thomas Stelzer (ÖVP) zelebriert seine Freude über das Jahrhundertprojekt, dessen wissenschaftliches Konzept und Standort (wie berichtet) am Freitag präsentiert wurden. Auf Basis einer Studie über die Wirtschaftseffekte der bestehenden Technik-Unis Wien, Graz und Leoben (also der vereinten Konkurrenz zu Linz) sagt er: „Gerade Technische Universitäten bringen enorme Impulse für Wertschöpfung, Beschäftigung und Wohlstand. Daher wird dieses Leuchtturmprojekt Oberösterreich als ,Land der Arbeit’ noch weiter voranbringen, so LH Stelzer: „Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit sind Brücken in die Zukunft am Standort OÖ. Die neue TU wird ein zentraler Antriebsmotor dafür.“ Ebenso freut sich der Linzer Stadtchef Klaus Luger (SP) über die Entscheidung für den JKU-Campus, während sich der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP), der die TU auch wollte, als guter Verlierer zeigt.