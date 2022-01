Dolomitenlauf: Absage knapp vor der Ziellinie

Als Spitzensport-Event für maximal 100 Profis war der Dolomitenlauf vom Ministerium genehmigt. Den Breitensport-Teil hätte die Bezirkshauptmannschaft Lienz absegnen müssen. Doch sie tat das nicht. Das Covid-Konzept, wonach man Samstag und Sonntag je 500 Läufer an den Start gelassen, dabei die Volkslangläufer in frei zu wählender Startzeit in kleinen Gruppen auf die offene Loipe gelassen hätte, wurde erst gestern - knapp vor der Ziellinie - abgelehnt.