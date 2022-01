Airport schickt nun Büromitarbeiter aufs Vorfeld

Wiederholte Schneefälle bei gleichzeitig vielen Passagieren: Diese Prognosen lassen den Salzburg Airport handeln. Am starken Flug-Samstag mit 73 geplanten An- und Abflügen müssen auch rund 25 Mitarbeiter aus der Verwaltung im Flugbetrieb mit anpacken. Dem Airport mangelt es im Krisenwinter an den vielen Saisonkräften, die in der Vorkrisenzeit die Flieger abfertigten.