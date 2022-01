Eine Debatte um des Kaisers Bart?

Beim Thema „Gemeinsame Schule“ scheiden sich die Geister. Zwar belegen internationale Beispiele und diverse Studien - darunter auch ein Forschungsprojekt, das 2013 im Auftrag des Landes durchgeführt wurde -, dass dieses Modell viele Vorteile hätte und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen würde. Genau aus diesem Grund hat der Landtag 2015 sich einstimmig zu dem Ziel bekannt, bis 2025 die „Gemeinsame Schule“ einzuführen. Passiert ist seither allerdings wenig - was nicht zuletzt an den Gegner des Modells liegt. Diese sind vor allem in der Bundes-ÖVP zu verorten. Die verhärteten Fronten schlugen sich letztlich auch in einem Nationalratsbeschluss aus dem Jahr 2017 wieder, der zwar grundsätzlich die Möglichkeit einer „Modellregion Gemeinsame Schule“ vorsieht, allerdings mit kaum umsetzbaren Auflagen. Wörtlich heißt es: „Wenn mehrere Schulen einer Region, darunter eine AHS-Unterstufe, Modellregion werden wollen und Schüler, Eltern und Lehrer zustimmen, wird die Bildungsdirektion das in die Hand nehmen. Eine Zuständigkeit des Landes und des Landtages ist nicht gegeben.“