Kitzbühel: 41-jähriger Routinier baut Rekord aus!

Kollegen begeistert

Und auch die Kollegen freuten sich mit dem sympathischen Franzosen, der in dieser Saison bisher einen sechsten Rang in Gröden als bestes Ergebnis zu Buche stehen hatte. „Das Gefühl im gestrigen Training war schon gut, aber es war nur ein halber Lauf. Ich mag die Piste, ich mag die Atmosphäre - es ist einfach das Land des Skifahrens. Ich genieße das hier“, so Clarey gegenüber dem ORF.