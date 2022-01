Sieben-Tages-Inzidenz in zwei Bezirken über 1000

In den Bezirken Eisenstadt-Stadt und Güssing liegt die Sieben-Tages-Inzidenz über 1000. Rust weist weiterhin mit Abstand die niedrigste Inzidenz (150) auf, gefolgt von Oberpullendorf und Jennersdorf mit je über 500. In Quarantäne befinden sich mittlerweile 4.788 Personen, um 445 mehr als noch am Tag zuvor.