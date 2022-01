John Malkovich von Hotel in Venedig abgewiesen

Hoteldirektor Gianrico Esposito wollte unter Berufung auf die Privatsphäre nichts über die Geschehnisse verraten. „Wenn das, was hier erzählt wird, wirklich passiert ist, bedeutet das, dass das Hotel in voller Rechtmäßigkeit gehandelt hat, indem es das angewandt hat, was die Anti-Corona-Regel verlangen“, so Esposito. Die Produktion von „Ripley“ bestätigte den Vorfall, gab aber keine weiteren Details an. Schauspieler und die Mitarbeiter der Produktion würden täglich getestet werden, hieß es.