Maturanten demonstrieren heute in der Steiermark

„Finale“ am Karmeliterplatz

Um 12 Uhr treffen sich die Demonstranten schließlich am Mariahilferplatz und gehen durch die Innenstadt auf den Karmeliterplatz. Am Mariahilferplatz setzte dann bei einigen Schülern Ernüchterung ein. Statt der erhofften Hundertschafft fanden sich nur rund 60 Schüler (dazu ein knappes Dutzend Journalisten) ein, um gegen die Maßnahmen des Bildungsministers zu demonstrieren. Ihre Botschaften versuchten die Redner trotzdem zu verbreiten: „Anstatt auf Augenhöhe mit uns zu sprechen, ignoriert uns der Herr Minister“, schimpfte etwa ein Redner der KJÖ in Richtung Martin Polaschek.