Lokalaugenschein: Rentiert sich die Wintersaison?

Scheffau ist nicht so bekannt wie etwa Sölden, Ischgl oder Mayrhofen – doch der 1500-Einwohner-Ort am Fuße des Kaisergebirges ist an die gigantische SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental angedockt. Die Stimmung unter den Touristikern dürfte vielfach jener in ganz Tirol entsprechen. 2000 Gästebetten zeigen, dass der Tourismus der Hauptfaktor ist und bleibt. Beim „Krone“-Besuch haben wir einige wesentliche Mitspieler des touristischen Geschehens zur bisherigen Saison, zum Ausblick und zu den Sorgen und Nöten rund um die alles bestimmende Pandemie befragt.