Zahlreiche Verhandlungen in Innsbruck wegen Drogen

Der 38-jährige Türke bekannte sich schuldig, 504 Gramm Kokain im Großraum Hall an verschiedene Abnehmer verkauft zu haben. Er selbst gab monatlich bis zu 1000 Euro für seinen eigenen Konsum aus. Er muss eine Strafe in der Höhe von 1200 Euro zahlen, fünf Monate bedingt in Haft und das erwirtschaftete Drogen-Geld an den Staat zahlen.