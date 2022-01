Schüsse auf Soldat: „Habe nur noch funktioniert“

Österreichische Soldaten unter Beschuss! Was für die meisten Landsleute in der heutigen Zeit (zum Glück) völlig unvorstellbar klingt, wurde für einen Wachtmeister aus der Steiermark Realität. Und die Erinnerungen an die Geschehnisse, die sich am 17. Jänner 2022 abgespielt haben, werden ihn wohl noch lange begleiten.