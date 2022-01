Nur eine Stunde nach Schüssen nächster Schlepper

Illegale Fahrt gestoppt

Jetzt wurde bekannt, dass nur eine Stunde nach dem lebensgefährlichen Vorfall schon der nächste Flüchtlingstransport auf derselben Strecke unterwegs war. Ebenfalls zwölf Afghanen hockten, zusammengepfercht, in einem Pkw-Kombi. Soldaten stoppten die illegale Fahrt von Ungarn ins Burgenland. In diesem Fall ließ sich der Schlepper am Steuer des Wagens festnehmen, ohne Widerstand zu leisten oder einen Fluchtversuch zu wagen. Die zwölf Migranten befinden sich derzeit ebenfalls im Erstaufnahmezentrum in Heiligenkreuz.