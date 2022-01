Sturm im Anmarsch, und mit ihm Schnee und Gewitter

Der Nebel ist am Mittwoch etwa im oberösterreichischen Donauraum Thema, doch zumeist lacht in Österreich die Sonne vom Himmel. Der Wind übt sich zunächst noch in Zurückhaltung - im Laufe des Nachmittags und Abends frischt er wieder auf und nimmt in den Nachtstunden an Stärke zu. Im Mostviertel und am Alpenostrand wird seitens der Unwetterzentrale vor stürmischen Böen gewarnt.