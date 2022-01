In Skigebieten gehen Immo-Preise steil nach oben

Über 8400 Euro pro Quadratmeter in Ischgl

Wesentlich höher sich die Preise im Tiroler Ischgl mit 8437 Euro pro Quadratmeter bzw. einem Plus im Jahresabstand von 29 Prozent (2020: 6548 Euro) sowie in Schladming (Steiermark) mit 7631 Euro (plus 6 Prozent). Im Tiroler Alpbachtal legten die Eigentumspreise um 36 Prozent auf 6831 Euro pro Quadratmeter zu. Unter 6000 Euro liegen die Preise in Flachau mit 5511 Euro (plus 20 Prozent) und Kaprun mit stabilen 6434 Euro (beide in Salzburg).