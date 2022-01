Grazer Ärztenotdienst: 2 neue Standorte geplant

Bogner-Strauß spricht von einer „objektiv bescheidenen Leistungsbilanz“ und „offensichtlich notwendigen Reformschritten“, die nicht gesetzt wurden. Es würde strukturelle und administrative Mängel geben. Die Räumlichkeiten am Marburger Kai seien ursprünglich auch nur als Ruheraum für die Ärzte gedacht. Künftig soll es zwei Standorte in Graz geben: einen am linken, den anderen am rechten Murufer. Wo genau sie liegen, ist laut ihrem Büro noch offen.