„Millionenshow“-Gewinnerin Awadalla verlor alles!

Der „Bild“-Zeitung sagte Awadalla in einem Interview, dass sie damals vor 17 Jahren zuerst einmal auf der Rechten Wienzeile in Wien-Margareten das Haus, in dem sie wohnte, gekauft hat. Mit Renovierungsarbeiten hätte sie das rund 500.000 Euro gekostet. Dann schenkte sie das Haus ihrem Sohn, der sie hinausschmeißen wollte. „Er ist einfach ein Trottel“, so die Autorin, die am liebsten nicht mehr daran denken würde.