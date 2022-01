Corona-Inzidenz liegt in Italien bei fast 2000

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle in Italien steigt weiter an. Stand Donnerstag verzeichneten die Behörden in den zurückliegenden sieben Tagen landesweit durchschnittlich 1988 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 1669 Fällen. Der Wert liegt aber noch unter der Alarmschwelle von 30 Prozent.