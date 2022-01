Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen am Wochenende

Gegen Elektrokasten

In Marz geriet ein 39-jähriger Lenker im Ortsgebiet von Marz mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn, in weiterer Folge auf den Gehsteig und touchierte einen Elektro - Hausanschlusskasten. In weiterer Folge stieß das Fahrzeug gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser gegen eine Hausmauer gedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der 39-jährige Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht.